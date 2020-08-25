Кипр намерен открыть границу для некоторых категорий россиян

Впервые с начала пандемии Россия попала в соответствующий список, который публикует министерство здравоохранения островного государства.

Наша страна оказалась в группе С. Это значит, что прилетать на Кипр могут граждане самой республики и других стран, имеющие право проживать на территории острова, сотрудники дипломатических миссий, а также те, кто имеет специальное разрешение от местного правительства. Прибывающим из стран категории С нужно в течение двух недель соблюдать режим изоляции, а после сдать тест на коронавирус.