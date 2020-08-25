Z Архив новостей новости
5 0 6 0
08:32, 25 августа 2020

Кипр намерен открыть границу для некоторых категорий россиян

Впервые с начала пандемии Россия попала в соответствующий список, который публикует министерство здравоохранения островного государства.

Наша страна оказалась в группе С. Это значит, что прилетать на Кипр могут граждане самой республики и других стран, имеющие право проживать на территории острова, сотрудники дипломатических миссий, а также те, кто имеет специальное разрешение от местного правительства. Прибывающим из стран категории С нужно в течение двух недель соблюдать режим изоляции, а после сдать тест на коронавирус.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Райкин: У наших коллег в Минске беда Сегодня главная драматургия разворачивается на улицах и площадях белорусских городов. Крайне важно, что в этом острейшем спектакле жизни вы выступаете в роли порядочных и смелых людей…

5 120 6 31458 18.08
Блоги

Иван Давыдов журналист

Человек на площади: о людях, которые устали бояться И он ушел. Пока — с завода, но, будем надеяться, это только начало скорбного пути для Александра Григорьевича…

5 91 6 44308 18.08
Блоги

Протесты в Белоруссии: день 10. Хроника событий Минске протестующие продолжают прибывать к площади Независимости у дома правительства Белоруссии…

5 60 6 44883 18.08
Блоги

Леонид Гозман политик

Советчикам Как и вы, я опасаюсь, что позиционную войну, к которой они, кажется, переходят, выиграют бюрократы. Лукашенко все равно спишут — это мертвый труп, но к власти придут не те прекрасные люди, которых мы видели на площадях, а всякая серая сволочь…

5 413 6 55831 20.08
Блоги

Карина Орлова журналист

«Я ваш большой поклонник»: письмо Трампа Путину 13 лет назад Дональд Трамп написал Путину письмо в 2007 году, поздравив с попаданием на обложку Times и званием человека года…

5 210 6 28421 19.08
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской в Европейский Совет Обращение Светланы Тихановской в Европейский Совет Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира…

5 194 6 27231 19.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ Пресс-конференция Координационного совета белорусской оппозиции Пресс-конференция Координационного совета белорусской оппозиции Члены совета заявили, что координационный совет белорусской оппозиции не имеет политической программы, поскольку не ставит себе целью получить власть…

5 58 6 25720 18.08
8читать ;смотреть
Блоги

Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…

5 115 6 17154 20.08
Блоги

+ Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Пресс-конференция Минздрава Омска и БСМП №1...

5 124 6 18896 24.08
8читать ;смотреть
Блоги

Координационный совет белорусской оппозиции провел свое первое заседание Координационный совет белорусской оппозиции требует признать состоявшиеся 9 августа выборы недействительными и провести новые…

5 38 6 5787 19.08
Блоги

Главврач омской больницы Мураховский назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ По словам Мураховского, состояние пациента на сегодня оценивается как нестабильно тяжелое. Главный врач также считает, что транспортировать Навального нельзя…

5 66 6 10992 21.08
Голосование
Войдет ли Белоруссия в состав России до конца года?
5 132 6 21920 19.08
Блоги

В центре Могилёва проходит митинг в поддержку Лукашенко Люди собрались на площади Ленина, чтобы поддержать действующего президента…

5 97 6 40644 18.08
Блоги

Леонид Гозман политик

И кровь, и слезы, и любовь — как к нам относятся в Беларуси? Беларусь единственная, думаю, страна, где не только интеллектуалы, но многие граждане понимают разницу между российским государством и российскими людьми…

5 94 6 20496 18.08
Блоги

+ Лукашенко: В школах не должны работать учителя, которые не поддерживают государственную идеологию Лукашенко: В школах не должны работать учителя, которые не поддерживают государственную идеологию Президент Белоруссии потребовал увольнять учителей, участвующих в протестах…

5 54 6 9534 24.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ Главврач омской больницы: «Я не считаю, что российские врачи чем-то могут уступать европейским» Главврач омской больницы: «Я не считаю, что российские врачи чем-то могут уступать европейским» «Если бы пациент был стабилен по своему состоянию, то мои специалисты и консилиум, который мы сегодня проводили, не возражали бы против транспортировки», — подчеркнул Мураховский…

5 120 6 21009 21.08
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Счетная палата нашла ошибки в работе Пенсионного фонда России, из-за которых многие россияне недополучали деньги А в ряде случаев пенсии начислялись уже умершим гражданам…

5 16 6 16564
Интервью Разворот (утренний)

Кира Ярмыш гость: Кира Ярмыш пресс-секретарь ФБК

Об отравлении Алексея Навального Он сказал, что он плохо себя чувствует. Попросил у меня салфетку. У него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Отошел в туалет и после этого потерял сознание…

5 156 6 131039 20.08
#слушать 05:53 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Войдет ли Белоруссия в состав России до конца года?
5 132 6 21984 19.08
Блоги

Борис Акунин писатель

Намного хуже Жителю Ново-Огарева надо молиться, чтобы человек, которого он всегда боялся назвать по имени, выжил. Иначе будет хуже, чем после убийства Анны Политковской и Бориса Немцова…

5 212 6 264498 20.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Отравление Навального Отравление Навального «Сработали глуповато, но зато оперативно»...

5 111 6 208643 20.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8704955
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4606893

Сегодня в эфире