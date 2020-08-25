Глава европейской дипломатии призвал Россию к прозрачному расследованию отравления Алексея Навального

В заявлении Жозепа Борреля говорится, что ЕС решительно осуждает то, что кажется покушением на политика. Ранее найти виновных требовала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Накануне врачи берлинской клиники подтвердили отравление российского оппозиционера. Он остается в коме, но угрозы жизни нет. Между тем российские медики утверждают, что следов ядовитых веществ в организме Навального найдено не было.

Вне зависимости от результатов исследований, всегда находятся те, кому выгодно приписать ситуации политическую подоплеку. Такое мнение «Эху» высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Провокации и другие подобные действия нельзя считать гуманными по отношению к человеку, попавшему в такое состояние, добавил Андрей Климов.