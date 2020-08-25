Трибунал в Гааге приступит к рассмотрению апелляции на приговор бывшему военному лидеру боснийских сербов Младичу

Трибунал в Гааге должен приступить к рассмотрению апелляции на приговор бывшему военному лидеру боснийских сербов Ратко Младичу. Ранее он был приговорен к пожизненному сроку по обвинению в преступлениях, совершенных в годы вооруженного конфликта на Балканах.

На рассмотрение апелляции Ратко Младича отводится два дня. Как ожидается, за это время выступит сам подсудимый, а также будут оглашены аргументы защиты и обвинения. Слушания в Международном остаточном механизме для уголовных трибуналов должны были состояться еще в марте, но несколько раз переносились.

Свою лепту внесла пандемия коронавируса, из-за чего возникла сложность с приездом членов коллегии. Кроме того, родственники Младича утверждают, что его здоровье в заключении ухудшается. 77-летний бывший командующей армией боснийских сербов за время судебного процесса перенес два инсульта и сердечный приступ. Его адвокаты неоднократно просили о госпитализации подзащитного. Почти три года назад Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным в геноциде, преступлениях против человечности и нарушениях законов и обычаев войны. При этом апелляцию на приговор, как напомнили представители ООН, помимо защиты подали еще и представители обвинения.

Из-за коронавируса количество участников слушаний в зале заседаний будет ограничено. Зрители, как сообщается, смогут увидеть процесс в трансляции с получасовой задержкой.