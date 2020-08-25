Более тысячи граждан Узбекистана, застрявшие в Самарской области, сегодня могут вернуться на родину

После того, как в марте из-за угрозы распространения коронавируса Россия закрыла границы, многие выходцы из стран СНГ не смогли вернуться на родину. Тогда же иностранцы стали скапливаться на приграничных территориях в надежде, что им все же удастся пересечь границу. В такой же ситуации оказались и граждане Узбекистана.

Палаточный лагерь, разбитый на российско-казахской границе, изначально насчитывал от 500 до 700 человек. Однако в конце августа туда стали стягиваться все новые люди. Они надеются вернуться на родину транзитом через Казахстан. Ранее с вокзала станции Кинель уже вывели около 2,5 тысяч человек.

Сегодня же, как сообщили в региональном отделении Всероссийского Конгресса узбеков, планируется, что поезд Железных дорог Узбекистана вывезет сразу около тысячи двухсот граждан.

Ранее сообщалось, что вернуться домой граждане Узбекистана смогут только за свой счет.