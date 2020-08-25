Счетная палата нашла ошибки в работе Пенсионного фонда России, из-за которых многие россияне недополучали деньги

А в ряде случаев пенсии начислялись уже умершим гражданам. Об этом говорится в опубликованном отчете аудиторов.

Сотни миллионов рублей были зачислены на счета пенсионеров после их смерти – и это данные только по двум территориальным органам ПФР. Счетная палата провела выборочную проверку, в ходе которой выяснилось, что нарушение связано с несвоевременным поступлением сведений о смерти человека в фонд. При этом ошибочно начисление деньги, как правило, снимают родственники пенсионера, а взыскать их можно только через суд.

Ведомство также обнаружило проблему в системе персонифицированного учета в ПФР, из-за которой многие россияне могли не дополучать пенсии. Выяснилось, что на одного и того же человека могли заводить два и более пенсионных счетов, или один СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета — присваивался сразу нескольким людям. Это происходит, например, из-за ошибок при заполнении анкет, а также, зачастую, при смене фамилии. Проблема усугубляется тем, что ПФР практически не взаимодействует с другими органами – загсами, налоговыми службами — а их базы данных не соответствуют друг другу.

За последние три года ПФР устранил почти 90 тысяч задвоенных счетов пенсионеров, но как отмечается, размер пенсии при этом корректировался только с момента объединения счетов