Американский телеканал CNN сообщает о продолжении протестов в округе Кеноша штат Висконсин, несмотря на комендантский час. По данным канала, в акции у здания суда участвуют около 150 человек. Протестующие бросали бутылки в полицейских, те применили слезоточивый газ. Протесты вспыхнули после того, как полицеские открыли огонь по 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Он нахордится в больнице в тяжелом состоянии.