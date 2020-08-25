Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса

Об этом уже договорились президенты двух стран.

Белоруссия станет первой страной, куда Россия поставит вакцину «Спутник V». Как сообщает государственное агентство «БелТа», её граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытания прививки.

Когда он начнётся — наверняка пока неизвестно. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснял, что исследователи только вчера подали документы в Минздрав, чтобы им разрешили проведение пострегистрационных испытаний. В интервью агентству ТАСС он сказал, что если ведомство одобрит планы центра, то третий этап может стартовать в первой половине сентября. Ожидается, что в эксперименте примут участие сорок тысяч добровольцев.

Как отмечается в регламенте Всемирной Организации Здравоохранения, третий этап испытаний подразумевает, что людей поделят на две группы. Одной дадут саму вакцину, а другой — плацебо. Специалисты должны будут вести наблюдение за этими людьми и заключить, действительно ли средство может предотвратить заражение коронавирусом.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Помимо Белоруссии, принять участие в её испытаниях также вызвалась и Венесуэла.