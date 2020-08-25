Экипаж Международной космической станции, как ожидается, выйдет из изоляции на ее российском сегменте

Космонавты были вынуждены это сделать из-за падения давления.

Предполагалось, что россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди выйдут из изоляции еще накануне вечером. Однако ее продлили, объяснив найденной утечкой воздуха. В Роскосмосе уверяли, что она незначительная и еле уловима приборами. В настоящий момент специалисты пришли к выводу, что все модули МКС герметичны.

Экипаж станции изолировали на российском сегменте несколько дней назад. Сначала предполагалось, что давление упало из-за неисправностей в модулях американской части МКС. Однако исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев не исключил, что проблема могла находиться на российском сегменте. Он при этом заверил, что космонавты продолжили работать в штатном режиме, передает агентство «Интерфакс». Причиной падения давления предположительно могло стать попадание микрометеорита или небольшого куска космического мусора, отмечали источники агентства ТАСС. По другой версии, речь может идти и о штатных причинах, не связанных с неисправностями.

В последний раз утечка воздуха на МКС была обнаружена почти два года назад. Микроотверстие располагалось в бытовом отсеке космического корабля «Союз». Результаты работы комиссии по расследованию инцидента до сих пор не известны, но, по мнению специалистов, отверстие непредумышленно просверлили при подготовке корабля к полету.