В ряде регионов России снова ужесточают ограничительные меры, связанные с коронавирусом

В первую очередь речь идет об обязательном ношении масок в общественных местах. Так, например, в Волгограде за соблюдение режима в общественном транспорте будут следить перевозчики.



В Бурятии также начнутся рейды в автобусах. За отказ надевать маску гражданин будет обязан заплатить штраф от 500 до полутора тысяч рублей для физлиц, до 7,5 тысяч придется отдать должностному лицу и 25 тысяч – юрлицу.

Регулярные проверки проходят и в Ставрополье. Там за несоблюдение масочного режима уже составили более 90 протоколов.

Масочный режим сохраняется и в столице. Мэр Москвы Сергей Собянин на днях отмечал, что носить средства индивидуальной защиты придется еще несколько месяцев, однако уже сейчас многие пренебрегают требованиями Роспотребнадзора и столичных властей.

Как отмечает глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов, после отмены самоизоляции в столице почти на четверть возросло число штрафов за проезд в общественном транспорте без маски.