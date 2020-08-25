Глава МИДа Сергей Лавров сегодня проведет переговоры в Москве с первым заместителем госсекретаря Стивеном Бигеном

Накануне американский дипломат встретился в Вильнюсе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Как отмечает агентство ТАСС, на встрече с представителями российского гражданского общества Бигэн может обсудить отравление Алексея Навального. По словам посла США в России Джона Салливана, в Вашингтоне внимательно следят за этой ситуацией.