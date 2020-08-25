Дело капитана английского клуба «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра рассмотрит сегодня греческий суд

Самого футболиста на заседании не будет.

Инцидент произошел в пятницу в одном из баров греческого острова Миконос. Сообщалось, что у 27-летнего защитника произошла потасовка с британскими туристами. После того как на место происшествия прибыла полиция, Магуайр и его компания напали и на полицейских. В результате футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок. Дело было возбуждено в связи с неповиновением полиции, нанесением телесных повреждений, оскорблениями и попыткой подкупа сотрудников правопорядка.

В субботу Харри Магуайр был освобожден из-под стражи и получил возможность покинуть Грецию. Поскольку в судебном процессе его интересы будут представлять адвокаты.

Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» в августе 2019 года из «Лестера». В прошедшем сезоне защитник провел в составе клуба 55 игр во всех турнирах, в которых забил три мяча.