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06:03, 25 августа 2020

Германия и глава дипломатии ЕС требуют от России расследовать отравление Алексея Навального

Канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступили с совместным заявлением по поводу ситуации вокруг Алексея Навального.

Уже в полдень спикер Ангелы Меркель дал понять, что правительству ФРГ известно о заключении врачей университетской больницы Charité и оно исходит из покушения на жизнь Навального. Официальная представительница медицинского учреждения, зачитав сообщение для прессы, подчеркнула: «Отравление Алексея уже не гипотеза, а факт».

Меркель и Маас никогда не выступали с совместными заявлениями. Тем решительнее звучат их слова сегодня. Канцлер и министр иностранных дел ФРГ заявили: «Ввиду выдающейся роли господина Навального в политической оппозиции России теперь все органы страны должны срочно поставить перед собой цель до мельчайших подробностей расследовать это преступление, причем с полной прозрачностью». Меркель и Маас потребовали установить и наказать виновных в отравлении. Они также пожелали Навальному полного выздоровления и высказали наилучшие пожелания его семье, которая «перенесла серьезные испытания».

В заключении врачей после проведенной диагностики говорится, что на отравление указывают результаты обширной клинической экспертизы, сделанной независимыми лабораториями. Как яд установлено вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Точная субстанция, однако, не выяснена. Лечение производится с помощью антидота атропин. Навальный находится в искусственной коме в отделении реанимации и опасность его жизни не грозит. Однако врачи не исключают осложнений, например, в области центральной нервной системы.

По словам немецких врачей, Навальный был отравлен неким веществом из группы ингибиторов холинэстеразы – по словам экспертов, к ним относятся военные яды, в том числе «Новичок». Само вещество пока не установлено. В клинике отметили, что Алексей Навальный по-прежнему находится в коме



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