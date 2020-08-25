В Японии начался суд над экс-министром юстиции и его женой, которых обвиняют в подкупе избирателей

Кацуюки Каваи и его супруга Анри были арестованы в июне. В начале заседания, как передают местные СМИ, они заявили о своей невиновности. Каваи ушел в отставку осенью прошлого года после публикаций в прессе о том, что его жену заподозрили в целевом расходовании средств предвыборного штаба. Супруга министра прошлым летом баллотировалась в верхнюю палату парламента.