Британский премьер Борис Джонсон, как пишет газета Independent, призвал родителей отправить детей в школы

Его поддержала заместитель главного врача Великобритании Дженни Харрис. Она утверждает, что автокатастрофы и сезонный грипп представляют большую опасность для здоровья, чем коронавирус. Между тем, план правительства возобновить занятия в сентябре критикуют профсоюзы учителей.