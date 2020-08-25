Британский премьер Борис Джонсон, как пишет газета Independent, призвал родителей отправить детей в школы

Его поддержала заместитель главного врача Великобритании Дженни Харрис. Она утверждает, что автокатастрофы и сезонный грипп представляют большую опасность для здоровья, чем коронавирус. Между тем, план правительства возобновить занятия в сентябре критикуют профсоюзы учителей.
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