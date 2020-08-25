В Белоруссии объявили о призыве военнослужащих из запаса

Минобороны сообщило также, что ряд военных частей переведут в высшую степень боеготовности. До этого на фоне массовых протестов против фальсификаций на выборах и милицейского насилия президент Александр Лукашенко заявил о военной угрозе со стороны НАТО. В Польше официально заявили, что у Вашавы нет планов нападать на соседнюю страну. В воскресенье Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске на вертолете в бронежилете и с автоматом в руках.

