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05:26, 25 августа 2020

В Белоруссии объявили о призыве военнослужащих из запаса

Минобороны сообщило также, что ряд военных частей переведут в высшую степень боеготовности. До этого на фоне массовых протестов против фальсификаций на выборах и милицейского насилия президент Александр Лукашенко заявил о военной угрозе со стороны НАТО. В Польше официально заявили, что у Вашавы нет планов нападать на соседнюю страну. В воскресенье Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске на вертолете в бронежилете и с автоматом в руках.



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