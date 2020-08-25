Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель настаивает на расследовании отравления Алексея Навального

Найти и наказать виновных призвала власти России и канцлер Германии Ангела Меркель. Европейские политики выступили с заявлениями после того, как врачи берлинской клиники «Шаритэ», куда в субботу из Омска был доставлен Алексей Навальный, заявили, что он был отравлен. По мнению медиков, это ядом стало некое вещество из группы ингибиторов холинэстеразы – по словам экспертов, к ним относятся военные яды, в том числе «Новичок». Само вещество пока не установлено. В клинике отметили, что Алексей Навальный по-прежнему находится в коме. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в Твиттере, что в российский СК было направлено заявление об отравлении, но дело так и не возбудили.

