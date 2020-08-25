Роспотребнадзор начал изучать наличие коронавирусов у летучих мышей в России

Как сообщили в ведомстве, это поможет более точно и объективно оценивать возможные эпидемические риски, передает РИА Новости. Образцы фекалий животных собраны в Подмосковье, Воронежской и Волгоградской областях, на побережье Черного моря. По одной из версий, носитетелем коронавируса, который стал причиной пандемии, была летучая мышь.