Телеканал «Дождь» сообщил о хакерских атаках на свои серверы.

Это произошло накануне дважды во время новостей. Отмечается, что у пользователей возникли трудности с доступом на сайт телеканала, а в офисе начались проблемы со связью через сервис Skype. В целом, за исключением этих перебоев, защитной системе удалось справиться с атаками, отметили в редакции.