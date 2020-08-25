В Эстонии и Латвии сегодня обсудят санкции против отдельных должностных лиц Белоруссии

В Таллине этот вопрос рассмотрит парламент, а в Риге – правительство, передает «Интерфакс». Ранее главы МИД двух стран пообещали ввести визовые запреты в отношении лиц, причастных к фальсификации президентских выборов в Белоруссии и к чрезмерному применению силы по отношению к протестующим. Задержаны были почти 7 тысяч человек, несколько протестующих погибли.
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Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
Лукашенко нелегитимен: Политики и советские диссиденты Украины и России обратились к Координационному Совету и народу Беларуси Мы также решительно осуждаем попытки теряющего власть белорусского диктатора заручиться поддержкой руководства России, а также воспользоваться различными российскими ресурсами (финансовыми, политическими, медийными, военно-полицейскими)...