В Эстонии и Латвии сегодня обсудят санкции против отдельных должностных лиц Белоруссии

В Таллине этот вопрос рассмотрит парламент, а в Риге – правительство, передает «Интерфакс». Ранее главы МИД двух стран пообещали ввести визовые запреты в отношении лиц, причастных к фальсификации президентских выборов в Белоруссии и к чрезмерному применению силы по отношению к протестующим. Задержаны были почти 7 тысяч человек, несколько протестующих погибли.