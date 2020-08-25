Немецкие врачи подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен

Как заявили в берлинской клинике «Шаритэ», ядом стало некое вещество из группы ингибиторов холинэстеразы – по словам экспертов, к ним относятся военные яды, в том числе «Новичок». Само вещество пока не установлено. В клинике отметили, что Алексей Навальный по-прежнему находится в коме.

Об отравлении ранее говорили родные и соратники Алексея Навального. Политику стало плохо на прошлой неделе во время полета из Томска в Москву. Однако главврач омской больницы, куда был доставлен Навальный, утверждал, что версия отравления якобы не нашла подтверждений.

Накануне вечером канцлер Германии и глава дипломатии ЕС потребовали от России найти виновных отравлении Алексея Навального. Ангела Меркель и Жозеп Баррозу подчеркнули важность проведения прозрачного расследования