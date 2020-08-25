Почти 40 японских компаний, по данным прессы, столкнулись с утечками паролей для удаленной работы

Как пишет газета «Никкей», большинство пострадавших корпораций принадлежат сферам фармацевтики, энергетики и автомобилестроения. В правительственном центре кибернетической безопасности уверены, что теперь эти компании могут столкнуться с дальнейшей потерей конфиденциальных данных, а их сервера могут подвергнуться заражению вирусами, и призывают корпорации в срочном порядке принять соответствующие меры. Во многих странах массово перешли на удаленную работу из-за пандемии коронавируса.

