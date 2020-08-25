Дональд Трамп официально выдвинут в президенты от Республиканской партии

Его кандидатуру поддержали все делегаты на съезде в Северной Каролине, сообщили в руководстве партии. Ранее Демократическая партия США утвердила своим кандидатом в президенты на предстоящих выборах Джо Байдена, а вице-президентом сенатора от Калифорнии — Камалу Харрис. Выборы пройдут 3 ноября.