Видеосервис TikTok объявил о подачи в США иска в суд из-за указа Дональда Трампа

Китайская компания пытается опротестовать распоряжение президента запретить ее работу в стране, если она не продаст свою соцсеть какой-либо американской корпорации. Власти США подозревают TikTok в слежке за пользователями в интересах Китая. В компании это отрицают.
2020-08-25T03:35:07+03:00
2020-08-25T03:38:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:35, 25 августа 2020
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