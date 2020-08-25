Минобороны Белоруссии объявило о призыве военных запаса

В ведомстве отметили, что ряд военных частей переведут в высшую степень боеготовности. Ранее на фоне массовых протестов против фальсификаций на выборах и милицейского насилия президент Александр Лукашенко заявил о военной угрозе со стороны НАТО. В воскресенье он прилетел в свою резиденцию в Минске на вертолете в бронежилете и с автоматом в руках.

