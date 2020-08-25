Канцлер Германии и глава дипломатии ЕС требуют от России найти виновных отравлении Алексея Навального

Ангела Меркель и Жозеп Баррозу подчеркнули важность проведения прозрачного расследования. Накануне специалисты берлинской клиники «Шаритэ», куда политик был доставлен в субботу из Омска, подтвердили, что он был отравлен. По словам медиков, это вещество из группы ингибиторов холинэстеразы, к которым, как отмечают эксперты, относятся и боевые отравляющие вещества, в том числе «Новичок».