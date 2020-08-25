Мэр Нью-Йорка, по сообщениям местных СМИ, разрешил проводить школьные занятия на открытом воздухе

Как передает телеканал NY1, Билл де Блазио сказал, что таким образом открывается много возможностей на фоне пандемии. Ранее он был против подобного формата обучения. По официальным данным, в США зафиксировано более пяти с половиной миллионов случаев заражения, умерли почти 177 тысяч человек.