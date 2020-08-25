Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев попросил генпрокурора о защите

Как передает ТАСС, в обращении юриста утверждается, что ему угрожают уголовным делом, если он продолжит защищать актера. Ранее Пашаев заявил, что якобы нашел доказательства невиновности Ефремова. В суде приглашенный им эксперт сказал, что на ДТП могли повлиять некие сгустки энергии. Ефремов вскоре заявил в суде, что отказывается от адвоката, но затем Пашаев вновь стал его защитником. По делу о ДТП со смертельным исходом Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии.
2020-08-25T02:18:46+03:00
2020-08-25T02:18:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:18, 25 августа 2020
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