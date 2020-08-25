Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич вызвана на допрос в Следственный комитет Белоруссии

Она проходит свидетелем по уголовному делу о создании Координационного совета оппозиции. Как сообщили в Совете, допрос намечен на среду, Алексиевич планирует пойти, передает ТАСС. Писательница входит в координационный совет, который был образован оппозицией для передачи власти. Накануне стало известно о задержании в Минске двух членов совета – профсоюзного деятеля Сергея Дылевского и Ольги Ковальковой, помощницы Светланы Тихановской, главной соперницы Александра Лукашенко на прошедших выборах