Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич вызвана на допрос в Следственный комитет Белоруссии

Она проходит свидетелем по уголовному делу о создании Координационного совета оппозиции. Как сообщили в Совете, допрос намечен на среду, Алексиевич планирует пойти, передает ТАСС. Писательница входит в координационный совет, который был образован оппозицией для передачи власти. Накануне стало известно о задержании в Минске двух членов совета – профсоюзного деятеля Сергея Дылевского и Ольги Ковальковой, помощницы Светланы Тихановской, главной соперницы Александра Лукашенко на прошедших выборах
2020-08-25T02:13:56+03:00
2020-08-25T02:13:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 25 августа 2020
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