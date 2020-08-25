Глава дипломатии ЕС и канцлер Германии призвали руководство России наказать виновных в отравлении Алексея Навального

В заявлениях Жозепа Борреля и Ангелы Меркель говорится о необходимости прозрачного расследования. Накануне врачи берлинской клиники «Шаритэ», куда был в субботу доставлен из Омска Алексей Навальный, сообщили он был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам экспертов, к той же группе относятся военные яды, в том числе «Новичок». Навальному ввели антидот, он остаётся в коме.