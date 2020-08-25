Футбольный клуб «Спартак» наказан за поведение болельщиков

На один матч в премьер-лиге фанатская трибуна будет закрыта. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза из-за оскорбительных выкриков в адрес вратаря столичного «Локомотива» Гилерме. Встреча команд прошла в воскресенье и завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:1.
2020-08-25T01:17:31+03:00
2020-08-25T01:17:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:17, 25 августа 2020
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