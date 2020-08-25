Футбольный клуб «Спартак» наказан за поведение болельщиков

На один матч в премьер-лиге фанатская трибуна будет закрыта. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза из-за оскорбительных выкриков в адрес вратаря столичного «Локомотива» Гилерме. Встреча команд прошла в воскресенье и завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:1.