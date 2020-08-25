Счетная палата пришла к выводу, что почти 90 тысячам пенсионеров могли недоплачивать пенсию

Если за гражданином закреплено несколько пенсионных счетов, то при их объединении может пропасть часть информации о стаже, и выплаты будут начисляться в меньшем объеме, чем должны быть. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, передает «Интерфакс». Пенсионный фонд проведет проверку.

