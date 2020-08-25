Стачечный комитет «Беларуськалия» сообщил о помощи для бастующих со стороны ЕС в размере 53 миллионов евро

Еще два миллиона евро собрано в Белоруссии, передает «Интерфакс». Протестующих сотрудников пригласили отмечаться в списках, чтобы получить средства. Общенациональная забастовка была объявлена с требованиями отставки Александра Лукашенко и наказания причастных к насилию со стороны силовиков. Лукашенко ранее распорядился с понедельника закрыть бастующие предприятия.