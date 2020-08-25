Германия и Евросоюз призвали власти России расследовать отравление Алексея Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас потребовали найти и наказать виновных. В их заявлении говорится о заметной роли Алексея Навального в российской оппозиции. С осуждением предполагаемого покушения на политика выступил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Накануне немецкие врачи, которые лечат Алексея Навального, сообщили он был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам экспертов, к той же группе относятся военные яды, в том числе печально известный «Новичок». По словам медиков, Навальный остается в коме.

