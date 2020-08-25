Роспотребнадзор напомнил о штрафах за возвращение из других стран без результатов теста на коронавирус

Это касается граждан любого возраста.

Если туристы в течение трёх дней после возвращения в Россию не опубликовали результаты ПЦР-теста на сайте Государственных услуг, то им грозит штраф от 15-ти до 40 тысяч рублей. Такие правила сейчас необходимы в целях осуществления санитарно-карантинного контроля, сказали в Роспотребнадзоре агентству «Интерфакс». В ведомстве подчеркнули, что на интернет-портале необходимо размещать не только свои данные, но и сканы результаты тестов своих детей.

Летать за границу россиянам можно уже почти месяц. Еще с первого августа страна восстановила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Как ранее писал «Интерфакс», только за первую неделю в Стамбул и Анкару из Москвы прилетели более 110-ти тысяч туристов.

На прошлой неделе гендиректора «Аэрофлота» Виталий Савельев объявил, что в скором времени список стран, куда можно будет летать из России, расширится. В частности, он отметил, что сейчас идут переговоры с Китаем и Вьетнамом.