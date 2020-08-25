Комитет Европарламента по иностранным делам проведет внеплановое заседание из-за событий в Белоруссии

Евродепутаты планируют разработать специальную резолюцию, посвященную событиям в Минске и других городах страны. В случае если она будет представлена, голосовать за документ Европарламент будет в ходе пленарной сессии в сентябре. Члены комитета намерены обсудить и возможную переоценку сотрудничества Европейского союза с Белоруссией в рамках программы Восточного партнерства. Известно, что в заседании примет участие замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмидт. Кроме того, ожидается и выступление по видеосвязи находящейся в Литве экс-претендентки на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.

Несмотря на то, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, его депутаты уже довольно четко обозначили свою позицию. Пять крупнейших фракций, имеющие в общей сложности две трети голосов – это как правоцентристы и консерваторы, так и социалисты и либералы – заявили о своем непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии. Победителем они считают не нынешнего лидера Александра Лукашенко, а Светлану Тихановскую. Лидеры стран ЕС также не признали прошедшие выборы, но называть какого-либо кандидата от оппозиции избранным президентом не стали.

Протесты в Белоруссии продолжаются более двух недель после того, как ЦИК объявил о победе Лукашенко на выборах с результатом в 80% голосов. У Тихановской, как утверждается, только 10%. Она и ее соратники считают итоги выборов сфальсифицированными.