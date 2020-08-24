Россияне для путешествий в Европу стали покупать фальшивые справки, рассказали в Ассоциации туроператоров России

Речь идёт о документах, в которых утверждается, что пассажир направляется, например, на лечение. В Ассоциации напомнили, что попасть в Европейские страны россияне сейчас могут, если имеют вид на жительство или гражданство в одном из государств, право на учебу, лечение, работу или необходимость ухаживать за близкими родственниками, живущими в Европе. Стоимость справки варьируется от двух тысяч до шестидесяти тысяч рублей, отмечает агентство «Интерфакс».
2020-08-24T23:05:51+03:00
2020-08-24T23:05:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 24 августа 2020
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