На международной выставке «Армия-2020» в Подмосковье представили военно-полевые рясы для священников, в том числе камуфляжные. Кроме того, были продемонстрированы свечи цвета хаки, сообщает Общественное телевидение России. В Синодальном отделе церкви по взаимодействию с вооружёнными силами агентству ТАСС сказали, что демонстрация таких ряс и свечей с Русской православной церковью не согласовывали.
2020-08-24T23:05:28+03:00
2020-08-24T23:05:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 24 августа 2020
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