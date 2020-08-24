На международной выставке «Армия-2020» в Подмосковье представили военно-полевые рясы для священников, в том числе камуфляжные. Кроме того, были продемонстрированы свечи цвета хаки, сообщает Общественное телевидение России. В Синодальном отделе церкви по взаимодействию с вооружёнными силами агентству ТАСС сказали, что демонстрация таких ряс и свечей с Русской православной церковью не согласовывали.