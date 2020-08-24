Министерство обороны Белоруссии переводит ряд военных частей в высшую степень боеготовности, планируется призыв военнослужащих из запаса. Об этом говорится в заявлении ведомства. В министерстве не уточнили, о каком количестве военнослужащих запаса идёт речь. В сообщении подчёркивается, что боеготовность армии усиливается в рамках очередного этапа комплексной проверки.
2020-08-24T23:04:44+03:00
2020-08-24T23:04:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 24 августа 2020
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