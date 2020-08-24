Министерство обороны Белоруссии переводит ряд военных частей в высшую степень боеготовности, планируется призыв военнослужащих из запаса. Об этом говорится в заявлении ведомства. В министерстве не уточнили, о каком количестве военнослужащих запаса идёт речь. В сообщении подчёркивается, что боеготовность армии усиливается в рамках очередного этапа комплексной проверки.