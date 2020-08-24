ЕС призвал российские власти организовать независимое и прозрачное расследование произошедшего с Алексеем Навальным

Евросоюз призвал российские власти организовать независимое и прозрачное расследование произошедшего с политиком Алексеем Навальным. С соответствующим заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Европейский союз осуждает то, что выглядит как покушение на жизнь.

Сегодня немецкая клиника Шарите, где находится оппозиционер Алексей Навальный объявила, что политик был отравлен. Яд пока неизвестен, но установлено, что это вещество из группы «холинэстеразы». Продолжаются исследования. Навальный по-прежнему в искусственной коме, ситуация серьёзная, но угрозы жизни нет. В клинике подчёркивают, что последствия остаются неясными, они могут быть долгосрочными, особенно в том, что касается нервной системы.

Скорей всего Навального отравили не с целью лишить жизни, а с целью запугать. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал писатель Дмитрий Быков.

Дмитрий Быков полагает, что ликвидация Навального невыгодна руководству России, поскольку он демонстрирует властям настроения и планы оппозиции, а без него деятельность оппозиционных сил станет непредсказуемой.