Телеканал «Дождь» сообщил, что его сайт сегодня дважды за день подвергся хакерским атакам

Первая произошла днём, вторая — вечером. В редакции уточнили, что система защиты в целом справляется, но днём были сложности с доступом к сайту, у сотрудников возникли проблемы со связью по Skype.
2020-08-24T22:32:32+03:00
2020-08-24T22:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 24 августа 2020
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