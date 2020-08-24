Омские врачи утверждают, что не обнаружили в организме Алексея Навального следов яда, найденного немецкими коллегами

Омские врачи утверждают, что не обнаружили в организме политика Алексея Навального следов яда, найденного немецкими коллегами. С соответствующим заявлением выступил заместитель главного врача больницы скорой помощи в Омске Анатолий Калиниченко.

В Министерстве здравоохранения Омской области также заверили, что при поступлении в российскую больницу у Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом группы ингибиторов холинэстеразы.

Напомним, о том, что веществом из этой группы был отравлен Алексей Навальный, сегодня объявили в немецкой клинике Шарите, куда оппозиционера перевезли на лечение из Омска. Само вещество пока не установлено.