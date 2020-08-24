Дональд Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев

Выступая на партийном съезде в Северной Каролине, действующий президент обвинил своих оппонентов, демократическую партию, в ненависти к его политике.
От партии демократов кандидатом официально выбран Джо Байден.
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Выступая на партийном съезде в Северной Каролине, действующий президент обвинил своих оппонентов, демократическую партию, в ненависти к его политике.
От партии демократов кандидатом официально выбран Джо Байден.
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…