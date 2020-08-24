В Белоруссии продолжаются уличные акции с требованием отставки главы государства

Есть задержанные.

Несогласные с итогами выборов президента снова выходят на улицы разных белорусских городов.

Как сообщает телеграмм-канал NeXta, который ведут журналисты из Польши, на площади Независимости в Минске этим вечером собрались не менее тысячи человек. Белорусский интернет-издание tut.by уточняет, что люди там разделились на разные группы: одни выкрикивают политические лозунги и призывают Александра Лукашенко сложить полномочия, другие поют песни и танцуют.

Также этим вечером выступления прошли в Бресте. По оценке издания там было около 150-ти человек. В знак солидарности с протестующими они гуляли по проспектам с бело-красно-белыми флагами.

Третьим городом, где люди вышли на улицы, стал Гродно. По данным «Нехты», местные полицейские пытались разогнать собравшихся и задержали одного из них, но протестующие так и не разошлись.

В свою очередь членов Координационного совета оппозиции, который представляет интересы протестующих, последние несколько дней по одному вызывают на допрос в следственный комитет. В среду в ведомстве ожидают писателя и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич.