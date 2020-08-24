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22:06, 24 августа 2020

Канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступили с заявлением по поводу ситуации с Навальным

Канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступили с совместным заявлением по поводу ситуации вокруг Алексея Навального.

Уже в полдень спикер Ангелы Меркель дал понять, что правительству ФРГ известно о заключении врачей университетской больницы Charité и оно исходит из покушения на жизнь Навального. Официальная представительница медицинского учреждения, зачитав сообщение для прессы, подчеркнула: «Отравление Алексея уже не гипотеза, а факт».

Меркель и Маас никогда не выступали с совместными заявлениями. Тем решительнее звучат их слова сегодня. Канцлер и министр иностранных дел ФРГ заявили: «Ввиду выдающейся роли господина Навального в политической оппозиции России теперь все органы страны должны срочно поставить перед собой цель до мельчайших подробностей расследовать это преступление, причем с полной прозрачностью». Меркель и Маас потребовали установить и наказать виновных в отравлении. Они также пожелали Навальному полного выздоровления и высказали наилучшие пожелания его семье, которая «перенесла серьезные испытания».

В заключении врачей после проведенной диагностики говорится, что на отравление указывают результаты обширной клинической экспертизы, сделанной независимыми лабораториями. Как яд установлено вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Точная субстанция, однако, не выяснена. Лечение производится с помощью антидота атропин. Навальный находится в искусственной коме в отделении реанимации и опасность его жизни не грозит. Однако врачи не исключают осложнений, например, в области центральной нервной системы.

Берлинские врачи продолжают обширную диагностику всех внутренних органов пациента. Тракт больницы, в котором находится Навальный, усиленно охраняется полицией.

Прежде эти вещества были связаны с разработками химического оружия, — пояснил в интервью «Эху» старший преподаватель биологического факультета МГУ Максим Ловать.

Между тем, омские медики, которые первыми обследовали российского политика уверяли, что отравляющих веществ в организме оппозиционера не нашли.

«У отравления ингибиторами холинэстеразы настолько яркая клиника — это бронхорея (обильное выделение мокроты при кашле — прим. ТАСС), возбуждение, потливость, узкие зрачки и так далее. Ее знает любой практикующий врач, который закончил медицинский институт, а уж для анестезиолога-реаниматолога это классика. Не заподозрить это при поступлении такого пациента в учреждение малореально», — рассказал ТАСС завкафедрой анестезиологии и реаниматологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, главный внештатный специалист Минздрава РФ по анестезиологии-реанимации Игорь Молчанов.

Молчанов также предположил, что во время транспортировки Навального в Берлин могли применяться препараты, способные дать похожие результаты анализов, как при отравлении ингибиторами холинестеразы.



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