Столичные школы 1 сентября приступят к работе в очном режиме, — сообщили московские власти

Заместитель мэра Анастасия Ракова заверила, что будут вводятся все необходимые меры, для того, чтобы школьники из разных классов реже пересекались.



Анастасия Ракова также порекомендовала всем родителям учеников сдать тест на коронавирус перед началом учебного года.