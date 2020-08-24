Омские врачи собираются разобраться в причинах расхождения своих результатов с данными немецких коллег

Омские врачи, которые первыми обследовали политика Алексея Навального собираются разобраться в причинах расхождения своих результатов с данными немецких коллег. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главного врача больницы скорой помощи в Омске Анатолия Калиниченко. Он сказал, что надо выяснить: была ли ошибка российских специалистов или же сведения, поступающие из Германии – дезинформация.

Сегодня немецкая клиника Шарите, куда из Омска перевезли на лечение оппозиционера Алексея Навального, сообщила, что политик был отравлен. Омские медики уверяли, что следов отравляющих веществ в организме Навального не нашли.