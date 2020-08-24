Родственники Навального и сотрудники ФБК ожидают возбуждения уголовного дела об отравлении политика в связи с диагнозом из немецкой клиники. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

«Заявление о преступлении в Следственный комитет в Москве и в полицию в Томске было подано нами еще в четверг, сразу после госпитализации Алексея Навального. До сих пор дело не было возбуждено. При этом сегодня появилась новая информация от врачей из немецкой клиники, где сейчас находится Алексей, о том, что он был отравлен. Мы надеемся, что в связи с этой новой информацией Следственный комитет возбудит уголовное дело, как он и обязан», — сказала она.

К.Ярмыш добавила, что врачи в Омске не подтверждали гипотезу об отравлении политика из-за давления.

«Мы с самого начала говорили, что он отравлен, это предположение изначально сделал врач скорой помощи, которой увозил Алексея после самолета. Независимые исследования в Германии показали правду, врачи в Омске оказались под давлением, испугались, проявили безволие и позволили Алексею оставаться в больнице, где не было достаточного оборудования, два дня вместо того, чтобы как можно скорее перевести его в нормальную клинику и начать его лечение», — отметила она.

По информации пресс-секретаря, Алексей Навальный по-прежнему остается в коме в тяжелом состоянии, прогнозов немецкие врачи пока не дают.

Как сообщили ранее в берлинской клинике Charite, результаты обследования Алексея Навального говорят о том, что его отравили, однако сейчас он вне опасности. По информации немецких врачей, клинические исследования указывают на отравление веществом группы «ингибиторов холинэстеразы».