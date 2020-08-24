Контрольно-дисциплинарный комитет РФС закрыл на один матч фанатскую трибуну московского «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза закрыл на один матч фанатскую трибуну московского «Спартака». Об этом сообщает агентство ТАСС. Клуб наказали за расистские выкрики фанатов команды в адрес голкипера столичного «Локомотива», бразильского футболиста Гильерме Маринато в матче 4-го тура Российской премьер-лиги.
2020-08-24T21:06:31+03:00
2020-08-24T21:06:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:06, 24 августа 2020
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