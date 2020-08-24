Все военные учебные заведения России несмотря на пандемию 1 сентября проведут торжественные построения

Об этом сообщает агентство ТАСС со сылкой на заместителя министра обороны Николая Панкова. Он сказал, что военное ведомство ежедневно отслеживает ситуацию с коронавирусом в Вооружённых сил и оценил нынешнюю обстановку как благополучную и спокойную. По словам Панкова, это позволяет празднично начать новый учебный год.