Коллеги и близкие Алексея Навального рассчитывают, что Следственный комитет возбудит уголовное дело после того как немецкие медики подтвердили факт отравления политика. Об этом «Эху Москвы» сказала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Сегодня берлинская клиника Шарите, где сейчас находится Навальный, сообщила, что в организме пациента найдено отравляющее вещество, они пытаются установить, какое именно. Омские медики, которые ранее обследовали политика, продолжают настаивать, что ядов в анализах не было.

Списать заявление немецких врачей на происки Запада российским властям будет крайне сложно, — сказал в интервью «Эху Москвы» политолог Аббас Галлямов.

Отметим, в статье для интернет-издания VTimes Галлямов ранее написал, что «Навальный» с его проектом «умное голосование», пожалуй, единственный политик, способный помешать Кремлю выиграть думскую кампанию 2021 года.