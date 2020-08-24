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Эксклюзив Эха 21:03, 24 августа 2020

Семья и коллеги политика Алексея Навального ждут от Следственного комитета возбуждения уголовного дела

Коллеги и близкие Алексея Навального рассчитывают, что Следственный комитет возбудит уголовное дело после того как немецкие медики подтвердили факт отравления политика. Об этом «Эху Москвы» сказала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Сегодня берлинская клиника Шарите, где сейчас находится Навальный, сообщила, что в организме пациента найдено отравляющее вещество, они пытаются установить, какое именно. Омские медики, которые ранее обследовали политика, продолжают настаивать, что ядов в анализах не было.

Списать заявление немецких врачей на происки Запада российским властям будет крайне сложно, — сказал в интервью «Эху Москвы» политолог Аббас Галлямов.

Отметим, в статье для интернет-издания VTimes Галлямов ранее написал, что «Навальный» с его проектом «умное голосование», пожалуй, единственный политик, способный помешать Кремлю выиграть думскую кампанию 2021 года.



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